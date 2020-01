Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Kraftstoff

Altenburg (ots)

Rositz: In der Ortslage Göhren wurden aus insgesamt vier Fahrzeugen einer ansässigen Firma im Zeitraum vom 20.12.2019 bis zum 02.01.2020 insgesamt ca. 3500 Liter Diesel Kraftstoff entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum im Göderner Weg in Göhren geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 03447 4710) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell