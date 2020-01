Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Rositz

Altenburg (ots)

Rositz: Aufgrund eines gemeldeten Gebäudebrandes rückten gestern Mittag (02.01.2020), gegen 12:55 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Karl-Marx-Straße / Schulstraße aus. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur starken Rauchentwicklung in einem unbewohnten Haus in der Karl-Marx-Straße. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung unter Kontrolle bringen. Zum Brandausbruch kam es glücklicherweise nicht. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen wurde die B180 in dem Bereich komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen.

