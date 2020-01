Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Imbiss

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von (01.01.2020 - 02.01.2020) durch gewaltsames Eindringen in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Schmöllnschen Vorstadt. Anschließend machten sich die Täter an dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen und entfernten sich schließlich mit einer bislang unbekannten Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell