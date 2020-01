Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Supermarktparkplatz

Greiz (ots)

Weida: Heute Morgen (02.01.2020), gegen 08:40 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst in die Gerarer Straße, zum dortigen Supermarktparkplatz aus. Der Fahrer (62) eines Pkw VW bemerkte beim Ausparken die hinter dem Fahrzeug befindliche Fußgängerin (81) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die verletzte Rentnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Greizer Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und leiteten die Ermittlungen zum Geschehen ein. (RK)

