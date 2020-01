Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrand in Naitschau

Greiz (ots)

Naitschau: Am 01.01.2020, gegen 02:25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei nach Naitschau aus, da dort eine von drei auf einer Terrasse stehenden Mülltonnen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet. Anwohner des Hauses leiteten bereits erste Löschmaßnahmen ein. Die hinzugerufene Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz und löschte das Feuer vollständig. Allerdings wurden die Terrassenüberdachung, die Mülltonne selbst und eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell