Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen drei Jugendliche

Gera (ots)

Drei mit über 1 Promille alkoholisierte Jugendliche (16, 15, 14) müssen seit dem 30.12.2019 mit mehreren Anzeigen rechnen. So beschädigten die Jugendlichen gegen 21:30 Uhr in der Heinrichstraße, während ihres Aufenthaltes, den Toilettenbereich einer Pizzeria und rissen beim Verlassen der Gastlichkeit zwei Außenlaternen herunter. Als sie von zwei unbeteiligten Zeugen (18) auf ihr Verhalten angesprochen wurden, schlugen sie gemeinschaftlich auf diese ein. Zudem griffen die Jugendlichen einen der Zeugen mit einer Flasche an. Die beiden 18-Jährigen wurden daraufhin verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach den flüchtigen Täter wurde diese schließlich festgestellt und gegen sie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

