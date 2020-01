Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haltestelle entglast

Gera (ots)

Zwei Scheiben einer Haltestelle in der Hilde-Coppi-Straße fielen unbekannten Tätern am 31.12.2019, gegen 22:15 Uhr zum Opfer. Auf noch nicht geklärte Art und Weise wirkten die Täter die Scheiben ein, so dass diese zu Bruch ging. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden seitens der Geraer Polizei aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell