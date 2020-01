Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unvermittelt angegriffen

Gera (ots)

Mehrere Polizeistreifen kamen am Neujahrstag gegen 01:50 Uhr in der Theaterstraße, aufgrund eines körperlichen Angriffes gegen einen 30-Jährigen, zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 30-Jährige unvermittelt von einem 34-jährigen Mann körperlich angegriffen, so dass dieser im Gesichtsbereich verletzt wurde und folglich medizinisch versorgt werden musste. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem bereits flüchtigen Angreifer konnte dieser in Tatortnähe angetroffen und als Täter identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

