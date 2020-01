Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert

Gera (ots)

Am 01.01.2020, gegen 03:35 Uhr eskalierte ein Streit zwischen vier Personen in der Calvinstraße, so dass mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die drei zum Teil alkoholisierten Kontrahenten (22, 23, 23) eines 45-Jährigen gemeinschaftlich gegen diesen vor und verletzten ihn. Der 45-Jährige musste schließlich medizinisch versorgt werden. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

