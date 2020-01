Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Um 02:56 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass an der Straßenbahnhaltestelle "Lusan/Laune" (Nürnberger Straße / Rudolstädter Straße) von mehreren Personen geschlagen wurde und nun sein Handy fehle. Infolge des Polizeieinsatzes konnte der leicht verletzte 25-Jährige angetroffen werden, ebenso wie drei weitere Personen. Davon konnte der Verletzte zwei als Tatverdächtige wiedererkennen, die ihn niedergeschlagen und am Boden auf ihn eingetreten haben sollen. Die beiden Heranwachsenden im Alter von 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und gegen sie ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sie werden morgen dem Haftrichter vorgeführt. Weiterhin konnte in der Nähe der Personen das Handy des 25-Jährigen aufgefunden werden. Da sich zur Tatzeit ca. 30 Jugendliche an der Haltestelle aufgehalten haben sollen, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Relevant ist insbesondere, ob es einen dritten Täter gibt und wie das Handy den Besitzer wechselte. Hinweise werden über die Rufnummer 0365-8291125 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell