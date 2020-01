Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Balkonbrand in der Südstraße

Gera (ots)

Am Neujahrstag wurde der Polizei um 00:40 Uhr ein Brand in der Südstraße 35 gemeldet. Dort hatten Unbekannte fahrlässig mit Silvesterraketen hantiert und den mehrgeschossigen Wohnblock getroffen. Dadurch gerieten die Gartenmöbel eines Balkons in Brand, wodurch das Wohngebäude auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die zugehörige Wohnung konnte unbeschadet weitergenutzt werden. Während des Brandes wurde von der Polizei eine Personengruppe vor dem Block kontrolliert. Ob diese im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen, ist noch unbekannt. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise werden über die Telefonnummer 0365-8291125 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell