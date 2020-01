Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachbrand in Großsaara

Saara (ots)

Am Silvesterabend kam es um 22.10 Uhr zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in Großsaara. Das Feuer konnte schnell durch den 77-jährigen Eigentümer gelöscht werden. Dennoch entstanden Schäden an seinem 24 m²-großen Vordach und am angrenzenden Wohnhaus, welches bewohnbar blieb. Ursächlich für den Brand war augenscheinlich eine fehlgeleitete Silvesterrakete, die auf das Dach niederging. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

