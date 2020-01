Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Balkon in Brand gesetzt

Altenburg (ots)

Jugendliche im Alter im Alter von 15, 14 und 13 Jahren zündeten am Silvesterabend gegen 21:40 Uhr in der Albert-Levy-Straße in Altenburg Feuerwerksraketen, wobei eine Rakete in einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im fünften Obergeschoss zündete. Mobiliar auf dem Balkon geriet in Brand, so dass die Berufsfeuerwehr ausrückte und den Brand löschte. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

