Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigaretten und Bargeld aus Automat entwendet

Altkirchen (ots)

Unbekannte beschädigten im Gnadschützer Ring in Altkirchen in der Silvesternacht einen Zigarettenautomaten und entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

