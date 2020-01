Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Rositz (ots)

Ein 67-jähriger entwendete am Dienstag gegen 09:40 Uhr ein Fahrrad vor einem Verbrauchermarkt in der Goethestraße in Rositz. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung und nach Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige gestellt werden und das Fahrrad an den Eigentümer übergeben werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell