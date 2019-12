Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nebelscheinwerfer gestohlen

Altenburg (ots)

Die Nebelscheinwerfer eines Pkw VW Passat waren in der Zeit vom 26.12.2019 - 28.12.2019 offenbar Ziel eines unbekannten Täters. Dieser demontierte im genannten Tatzeitraum die Scheinwerfer des in der Neugasse abgestellten Fahrzeuges und entkam unerkannt. Die Altenburg Polizei hat nunmehr die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie zur Tatzeit beobachten können, wer sich auffällig an dem abgestelltem Pkw zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell