Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter haben am 28.12.2019 gegen 18:25 Uhr einen Container in der Gartenstraße in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Altkleidercontainer wurde dabei erheblich beschädigt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land (Tel. 03447 / 4710) in Verbindung zu setzen.

