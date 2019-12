Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Steinstraße

Gera (ots)

Weil ein Zeuge am 29.12.2019, gegen 17:20 Uhr mehrere Kinder beobachtete, wie diese auf einem Garagendach in der Steinstraße ein kleines Lagefeuer entzündete und in dieses Feuerwerkskörper schmissen, informierte er die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort die drei Kinder/Jugendlichen (14, 13, 12) an. Glücklicherweise entfachte kein großes Feuer - Personen wurde nicht verletzt, Sachschaden entstand ebenso nicht. Die drei Kinder/Jugendlichen wurden folglich ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Aus gegebenen Anlass und im Hinblick auf die bevorstehende Silvesternacht wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, auf einen sachgerechten und umsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörper bzw. Silvesterraketen zu achten. Zudem sollten grundsätzlich nur Feuerwerkskörper mit einer aufgedruckten Prüfnummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) verwendet werden.

! Vermeiden Sie Verletzungen und Beschädigungen - Gehen Sie verantwortungsvoll und nicht rücksichtslos mit Silvesterfeuerwerk um! (RK)

