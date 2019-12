Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 10 Gärten aufgebrochen

Gera (ots)

Bad Köstritz: Kurz vor dem Jahreswechsel wurden mehrere Gartenpächter Opfer eines Einbruches. In der Zeit von 27.12.2019 zum 29.12.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu insgesamt 10 Gärten in der Mittelstraße und brachen gewaltsam die darin befindlichen Lauben auf. Im Inneren der Gartenlauben durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Was die Einbrecher schließlich alles stahlen, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zum Tathergang bzw. den Tätern machen können. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

