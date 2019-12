Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike aus Werkstatt gestohlen

Gera (ots)

Den Einbruch in eine Fahrradwerkstatt Hinter dem Südbahnhof bemerkte am Morgen des 27.12.2019 ein Firmenmitarbeiter und informierte die Polizei. Demnach gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma und stahl von dort ein silbernes E-Bike der Marke Husqvarna. Anschließend entfernte sich der Dieb unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat, dem Täter bzw. dem Verbleib des E-Bikes (Mountainbike) unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

