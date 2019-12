Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausfassade angesprüht

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2019 14:30 Uhr - 27.12.2019 08:30 Uhr spühten Unbekannte in der Altenburger Kauerndorfer Allee verschiedene Graffiti an die Hausfassade des SB-Marktes Kaufland. Die Polizei Altenburger Land sucht Zeugen, welche Personen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, beobachtet haben.

