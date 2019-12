Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer auf dem Gelände eines Jugendclubs - Zeugen gesucht !

Zeulenroda (ots)

In der Zeit vom 20.12.2019, circa 20:00 Uhr bis zum 27.12.2019, gegen 11:30 Uhr randalierten derzeit noch unbekannte Täter auf dem Gelände des Jugendclubs "Römer" in Zeulenroda. Durch die Vorgehensweise der unbekannten Täter wurde immenser Sachschaden auf dem Gelände und am Gebäude des Jugendclubs verursacht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen dafür durch die Polizei Greiz aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz telefonisch (Tel.: 03661 6210) oder per Mail (pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de) zu melden.

