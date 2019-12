Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Altenburg (ots)

Nobitz: Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen am 26.12.2019 gegen 15:15 Uhr in der Ortslage Saara zum Einsatz. Bei Eintreffen vor Ort drang starker Rauch aus einem Wohnhaus. Ein technisches Gerät war aufgrund eines Defektes in Brand geraten und hatte eine erhebliche Rauchentwicklung im Haus verursacht. Ein 50-jähriger Bewohner des Hauses musste aufgrund Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

