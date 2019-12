Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 25.12.19 zum 26.12.19 mehrere Graffiti in Altenburg an Hauswänden angebracht. Sowohl in der Puschkinstraße als auch in der Mittelstraße wurden größere Schriftzüge an Mauerwerk gesprüht. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

