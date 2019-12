Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped aus Garage gestohlen

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.2019 bis 24.12.2019 drangen unbekannte Personen in eine Garage am Pfortener Kalkwerk in Gera ein. Aus dieser entwendeten die Täter ein Moped der Marke Simson sowie einen Wagenheber und ein Autoradio. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0365/ 8290 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell