Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Getränkeladen

Gera (ots)

In der Zeit vom 23.12.2019, 17:00 Uhr - 24.12.2019, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkehandel in der Schafwiesenstraße in Gera ein. Hieraus entwendeten die oder der Täter mehrere hundert Schachteln Zigaretten. Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen zum Sachverhalt auf. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365/ 8290 zu melden!

