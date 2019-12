Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lagerhalle

Gera (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 23.12.19, 04:00 Uhr - 23.12.19, 08:00 Uhr unberechtigt in eine Lagergalle im Köstritzer Weg in Caaschwitz ein. Aus dieser entwendete die oder der Täter Messegeräte und Arbeitsmaterialien. Die Polizei Gera nahm die Ermittlung zu Geschehen auf. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0365/ 8290 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell