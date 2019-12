Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter flüchten ohne Diebesgut

Greiz (ots)

Dobitschen: Freitagabend (20.12.2019) betraten unbekannte Täter im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr das Gebäude einer Schule in der Straße der Einheit und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und eilte herbei. Dies bemerkten der oder die Täter und flüchteten ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Einbrecher nicht gefasst werden. Es werden nunmehr Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat bzw. den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Altenburger Polizei zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell