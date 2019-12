Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewaltsam in Kegelbahn eingedrungen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Eine Kegelbahn im Ortsteil Bünauroda war in der Zeit von 19.12.2109 zum 20.12.2019 Ziel unbekannter Täter. Diese drangen zur genannten Tatzeit gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und stahlen dort neben Elektronikartikel zusätzlich noch 5 Kästen Bier. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell