Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartenhaus eingebrochen

Greiz (ots)

Am Sonntag (22.12.2019), gegen 09:35 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in einem Gartenhaus am Eichberg eine bislang unbekannte Person aufhält. Vor Ort wurde ein 37-Jähriger angetroffen, der hier unberechtigt nächtigte. Die Polizei untersucht nunmehr, ob er für weitere Straftaten als Täter in Betracht kommt.

