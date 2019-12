Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Praxis und Wohnung

Gera (ots)

Im Zuge eines anderen Polizeieinsatzes bemerkten Polizeibeamte heute Nacht (23.12.2019, gegen 01:20 Uhr) einen Mann, wie dieser eine Tasche in einem Gebüsch in der Berliner Straße abstellte. Als die Beamten in der Tasche nachschauten, fanden sie eine Vielzahl von Medikamenten und Unterlagen, die schließlich den Verdacht einer Diebstahlshandlung in einer Arztpraxis erhärteten. Beim Aufsuchen der betroffenen Praxis in der Berliner Straße bestätigte sich schließlich die Vermutung. Sowohl die Räumlichkeiten der Praxis, als auch die einer darüber liegende Wohnung wurde, in Abwesenheit der Eigentümerin, unberechtigt geöffnet und komplett durchwühlt. Abschließende Angaben zum genauen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Gera wurden eingeleitet (KR)

