Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Pkw

Altenburg (ots)

Göllnitz: Nicht in Weihnachtsstimmung versetzt war sicherlich die 34-jährigen Fahrerin eines Pkw Suzuki, als sie am Samstagmorgen (21.12.2019) ihren in der Ahornstraße abgestellten Pkw sah. Unbekannte schlugen von Freitag (20.12.2019) zu Samstag (21.12.2019) die Seitenscheiben des Autos ein und durchwühlten es. Mit einem Warengutschein, Zigaretten, CD´s, Duftbäumen, Feuerzeugen und circa 30 Liter Dieselkraftstoff kamen die Diebe schließlich unerkannt davon. Ob ihr Beutegut nunmehr als Weihnachtsgeschenk dient, wissen allein nur die Täter. Die Polizei hingegen hat die Ermittlungen zum Pkw-Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können. Tel. PI Altenburger Land: 03447 / 4710. (KR)

