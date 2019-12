Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Als der Fahrer (44) eines Pkw Mercedes am Freitagabend (20.12.2019), gegen 21:10 Uhr von der De-Smith-Straße nach links in die Straße Am Sommerband abbiegen wollte, missachtete er nach derzeitigen Erkenntnissen scheinbar das Rotlicht. Folglich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem auf der Sommerbadstraße in Richtung Theaterstraße fahrenden Pkw Honda (Fahrer 41). An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl der 41-jährige Honda-Fahrer (leicht verletzt) als auch die im Honda befindlichen Kinder (11, 11, 12) wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

