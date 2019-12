Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw in Berga/Elster überschlagen

Greiz (ots)

Am Sonnabend, den 21.12.2019, gegen 17:15 Uhr befuhr der Fahrer eines VW-Passat die B175 aus Richtung Zickra in Richtung Berga/Elster. In einer Rechtskurve verlor der 63-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw lag auf der rechten Fahrbahnseite auf dem Dach. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in das Greizer Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B175 vorübergehend gesperrt werden. (TA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell