Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Greiz (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019 gegen 07:40 Uhr kam es auf der L1083 (Ortsverbindungsstraße Hohenölsen - Hohenleuben) an der Einmündung Hohenölsen (Ortsteil von Weida) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Citroen und einem Pkw VW Polo. Der 45-jährige Citroen-Fahrer wollte aus Richtung Loitsch kommend nach links auf die L1083 in Richtung B92 auffahren. Hierbei beachte er die von links kommende in Richtung Hohenleuben fahrende VW-Fahrerin nicht, wodurch es zur Kollision mit dem bevorrechtigten Pkw VW Polo kam. Die VW-Fahrerin wurde schwerverletzt in das Greizer Krankenhaus verbracht. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten und den Bergungsarbeiten musste die L1083 vorübergehend gesperrt werden.(TA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell