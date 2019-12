Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Fahrradfahrer

Altenburg (ots)

Am 21.12.2019, um 04:24 Uhr, stellte die Polizei in der Kauerndorfer Allee in Altenburg einen volltrunkenen 28-jährigen Mann fest, welcher ein Fahrrad schob. Er wurde belehrt, in seinem Zustand nicht mit dem Rad zu fahren. Nur wenige Minuten später sahen die Beamten den Mann mit seinem Fahrrad fahrend. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Fahrrad vorerst eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell