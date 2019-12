Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Berga/Elster und Untergeißendorf - Fahrer mit 0,72 Promille

Greiz (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte der Fahrer eines Pkw VW Polo am Freitag, 20.12.2019, gegen 07:20 Uhr in Berga/Elster. Der 45-jährige Fahrer befuhr die K 209 aus Richtung Berga/Elster in Richtung Untergeißendorf. In einer Linkskurve, kurz nach der Ortlage Neumühl, verlor der Fahrer aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche in der weiteren Folge seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw VW Kombi. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.(TA)

