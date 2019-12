Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl in Greiz

Greiz (ots)

Am Freitag, 20.12.2019 wurde bei der Polizeiinspektion Greiz der Diebstahl eines E-Bikes zur Anzeige gebracht. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike, Marke: Fischer, Rahmenfarbe: schwarz mit weißer Aufschrift "Fischer". Dieses hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von 08:55 Uhr bis 09:35 Uhr aus der Tiefgarage vom REWE-Markt, in der Gerhard-Hauptmann-Straße, in Greiz entwendet. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de(TA)

