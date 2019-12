Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Einbrecher vorläufig festgenommen

Gera (ots)

Gestern Abend (19.12.2019), gegen 18:35 Uhr kamen Geraer Polizeibeamte aufgrund eines Pkw-Aufbruches (Pkw Seat) in der Berliner Straße zum Einsatz. Aus dem Fahrzeug wurden hierbei persönliche Gegenstände (Handtasche) der 23-jährigen Fahrzeugnutzerin gestohlen. Kurz darauf (gegen 18:45 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte am Johannisplatz/Weihnachtsmarkt zwei Männer (32,34), welche dort gemeinsam entlangliefen. Hierbei stellte sich nicht nur heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorlag - in seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten zusätzlich die gestohlenen Gegenstände, welche aus dem zuvor in der Berliner Straße aufgebrochenem Pkw Seat stammten. Weiterhin führte der 32-Jährige Einbruchswerkzeug mit sich. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Da sich der Tatverdacht gegen den 34-Jährigen fortfolgend nicht erhärtete, konnte dieser nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Im Zuge Ermittlungen wurde, in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hier fanden die Beamten weiteres Diebesgut (Ausweisdokumente, Fahrräder, Fahrradrahmen), welches nachweislich aus mehreren Pkw- bzw. Kellereinbrüchen stammte. Am heutigen Tag (20.12.2019) wurde der 32-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl erlassen, so dass der 32-Jährige in eine JVA überstellt werden konnte. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an. (RK)

