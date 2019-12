Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bußgeld gegen Lkw-Fahrer

Gera (ots)

Ein Lkw-Fahrer muss seit gestern (18.12.2019) mit einer Bußgeldanzeige rechnen. So überholte er gegen 12:50 Uhr in der Straße der Völkerfreundschaft einen anderen Lkw und beachtete den entgegenkommenden Radfahrer nicht. Aufgrund des umsichtigen Verhaltens des Radlers konnte glücklicherweise ein Zusammenstoß verhindert werden. Das Überholmanöver wurde durch Polizeibeamte bemerkt, so dass der Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auf das Fehlverhalten angsprochen zeigte der Fahrer jedoch nur wenig Einsicht. Gegen ihn wurde nunmehr eine entsprechende Bußgeldanzeige aufgenommen. (KR)

