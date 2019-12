Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Musikschule - Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Tätee verschafften sich im Zeitraum vom 18.12.2019 (circa 19:30 Uhr) bis 19.12.2019 (circa 07:30 Uhr) Zutritt zu den Räumlichkeiten der Musikschule Am Brauereiteich. In der Folge wurde mehrere Räume durchsucht. Angaben zum Beutegut können derzeit nicht gegeben werden. Die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat sowie den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bei der Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell