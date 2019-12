Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrerin gestürzt

Gera (ots)

Rettungsdienst und Polizei kamen gestern (18.12.2019) aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Lortzingstraße in Gera zum Einsatz. Gegen 15:10 Uhr kam die 34-jährige Fahrerin eines E-Bikes aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich. Durch den Rettungsdienst wurde die Radlerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Können Sie Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

