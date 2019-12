Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Gegen Mitternacht von Mittwoch (18.12.2019) zum Donnerstag (19.12.2019) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Supermarktfiliale in der Otto-Rothe-Straße und verursachten hierbei diversen Sachschaden an der Eingangstür, wobei Angaben zu möglichen Diebesgut derzeit nicht bekannt sind. Auch an der Tür des nebenan befindlichen Supermarktes konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Ein Eindringen in diesen Markt misslang jedoch. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Haben Sie zum genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell