Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 17.12.2019 im Zeitraum von 11:00 - 15:30 Uhr wurde an der Schule in der Zschernitzscher Straße ein Fahrrad MTB, Dynamics, Modell Gravity, 27,5 Zoll Deore in der Farbe schwarz entwendet. Dieses war mittels Seilschloss gesichert.

Am 18.12.2019 im Zeitraum von 16:00 - 17:00 Uhr stahlen unbekannte Diebe in der Elli-Wiesel- Straße ein dort abgestelltes, gesichertes Mountainbike, Serious, Modell: Rockvielle 27, 5 Zoll in der Farbe weiß.

Die Polizei in Altenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib der gestohlenen Räder geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden.

