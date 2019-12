Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi rollte gegen Hauswand

Greiz (ots)

Offensichtlich sicherte der Fahrer (19) eines Pkw Audi sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, so dass sich dieses gestern Abend (18.12.2019), gegen 18:00 Uhr selbstständig machte. Der Pkw rollte schließlich führerlos gegen die Ecke eines Hauses der Hertelstraße und verursachte so Sachschaden. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (RK)

