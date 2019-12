Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher gesucht

Greiz (ots)

B92: Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr in der Nacht von gestern (18.12.2019) zu heute (19.12.2019) ein bislang unbekanntes Fahrzeug die B92 in Richtung Weida. Kurz vor der Einmündung nach Teichwitz kollidierte das Fahrzeug mit einem Schildmast/Verkehrszeichen, so dass Teile des Mastes, als auch Teile des Fahrzeuges mehrere Meter auf der B92 in Richtung Weida verstreut wurden. Es werden nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

