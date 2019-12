Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer verstarb nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am heutigen Mittwoch (18.12.2019), gegen 15:15 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Audi Fahrer, ein 28-jähriger Skoda Fahrer und ein 22-jähriger Opel Fahrer die Bundesstraße 92 aus Richtung Greiz in Richtung Weida. Am Abzweig zur Schweinemastanlage hielten der Pkw Audi und der Pkw Skoda verkehrsbedingt an. Der dahinter fahrende Pkw Opel kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden KOM. Der Fahrer des Opel verstarb am Unfallort, die 59-jährige Busfahrerin wurde verletzt. Die Bundesstraße war bis 20:15 Uhr gesperrt. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

