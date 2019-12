Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Einsatz in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda: Heute Nacht (18.12.2019), gegen 03:00 Uhr meldete sich ein polizeibekannter 50-jähriger Mann bei der PI Greiz und vermittelte am Telefon gegenüber den Beamten den Eindruck, Hilfe zu benötigen. Da nicht bekannt war, wo er sich aufhielt und in welcher Gefahr er sich befand, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem unter Einbindung des Polizeihubschraubers, eingeleitet. Im Rahmen des Einsatzes konnten schließlich telefonischer Kontakt zum Anrufer hergestellt werden. Hierbei stellte sich abschließend heraus, dass dem Mann ausschließlich kalt war und er sich weder in einer hilflosen Lage befand, noch verletzt war. Die polizeilichen Maßnahmen wurden daher gegen 06:00 Uhr beendet. Die Ermittlungen hinsichtlich eines etwaigen Notrufmissbrauchs wurden eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell