Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Greiz (ots)

Weida: Zum Frontalzusammenstoß kam es gestern Mittag (17.12.2109), gegen 13:05 Uhr an der Kreuzung B175 / Neustädter Straße. Der Fahrer eines Pkw Peugeot (71) befuhr die B175 in der Absicht nach links in die Neustädter Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Pkw BMW Mini (Fahrerin 41), so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Peugeot drehte sich hierbei um 180 Grad und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen, der Mini landete im Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden folglich abgeschleppt. Gegen 14:30 Uhr war die Straße wieder frei. Seitens der Polizei Greiz wurden die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

