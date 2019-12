Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spanngurt gelöst, Unfall verursacht

Greiz (ots)

Großebersdorf: Glück im Unglück hatten gestern zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall in Großebersdorf am gestrigen Tag (17.12.2019). Gegen 16:40 Uhr befuhr ein Lkw (Fahrer 59) die Ortslage von Gera in Richtung Autobahn A9. Da die Ladung seines Aufliegers offensichtlich zu lang war, hielt ein Spanngurt die Heckgittertür verschlossen. In einer Kurve löste sich jedoch plötzlich der Gurt, so dass die Gittertür in die Gegenfahrspur hineinschwang und in den entgegenkommenden Opel Corsa (Fahrerin 60) krachte. Ein hinter dem Opel befindlicher Pkw (Fahrerin 23) überfuhr zudem den nunmehr auf der Straße liegenden Gurt. Wie durch ein Wunder wurde keiner der beiden Fahrzeugführerinnen verletzt. Ein Rettungswagen war dennoch vorsorglich vor Ort. Allerdings entstand zumindest an dem Opel Corsa massiver Sachschaden. Für den Zeitraum des Unfallgeschehens war die Ortslage bzw. die B175 bis circa 17:30 Uhr halbseitig gesperrt. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

